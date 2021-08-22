تسفير 159 شخصا من مختلف الجنسيات لمخالفتهم شروط الاقامة

2021/08/22 | 17:27 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاحد، تسفير 159 اجنبيا لمخالفتهم شروط الاقامة.وذكرت الوزارة في بيان، ان “ملاكات مديرية شؤون الاقامة (بغداد)، قامت بتسفير وإبعاد (159) شخصا من مختلف الجنسيات، خارج أراضي جمهورية العراق لمخالفتهم شروط قانون اقامة الاجانب العراقي رقم 76 لسنة 2017، للمدة من (20121/8/15 ولغاية 2021/8/22)”.0 Facebook 0 Twitter 0 Facebook-messenger […]

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