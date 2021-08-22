الإدارة العامة لسرايا السلام توجه “عقوبة” الطرد لخمسة أفراد من مقاتليها

2021/08/22 | 17:27 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجهت الإدارة العامة لسرايا السلام عقوبة الطرد لخمسة أفراد من مقاتليها.

وبحسب وثيقة صادرة عن الإدارة، فقد وجهت الإدارة العامة للسرايا عقوبة الطرد لـخمسة افراد ضمن قيادة الفرقة الخامسة لسرايا السلام، من دون الإشارة إلى الأسباب التي أدت إلى اتخاذ هذا الأمر الإداري.

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