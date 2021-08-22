محكمة جنايات كربلاء تصدر حكما بالإعدام شنقا لقاتل مدير البلدية “عبير الخفاجي”

2021/08/22 | 17:53 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدرت محكمة جنايات كربلاء حكما بالإعدام شنقا حتى الموت بحق المدان حسين جواد عبد الأمير عن جريمة قتله لمدير بلدية كربلاء عبير الخفاجي اثناء إزالة التجاوزات.

وذكر مجلس القضاء في بيان أن المدان حسين جواد عبد الأمير احيل إلى محكمة جنايات كربلاء بعد اكتمال كافة الإجراءات القانونية واعترافه بالجريمة، وعليه فأن جنايات كربلاء اصدت حكمها بالإعدام شنقا حتى الموت.

وكان المدان عبد الأمير أقدم على قتل مدير بلدية كربلاء في الثاني عشر من شهر اب الحالي عندما كان الاخير مكلف بواجب رسمي لإزالة التجاوزات الحاصلة على أملاك الدولة في كربلاء.

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