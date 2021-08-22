رئيس مجلس الوزراء: الحكومة تعمل لجعل العراق نقطة التقاء وحوار

2021/08/22 | 17:53 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

التقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وبحث معه في تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون المشترك بمختلف المجالات.

وأكد الكاظمي خلال اللقاء الذي حضره رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، أكد أن الحكومة العراقية تعمل من أجل تحوّل العراق إلى نقطة التقاء وحوار وتبادل لوجهات النظر بين الأطراف المختلفة، مضيفا ان العراق يرغب بمشاركة الكويت في مؤتمر القادة الذي تستضيفه بغداد نهاية الشهر الحالي، من جانبه أكد أمير دولة الكويت أن بلاده ستظل مسانداً للعراق وحكومته في مواجهة الكثير من التحديات والمشاركة في تذليل العقبات لتعزيز أفضل العلاقات، وبما يضمن مصالح الشعبين.

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