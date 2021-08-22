وزير العمل يوجه بشأن المتقدمين للعمل كباحث اجتماعي

2021/08/22 | 17:55 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أصدر وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي، توجيها بشأن مقابلة المتقدمين للعمل بصفة باحث اجتماعي.وجاء في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “وزير العمل تابع عمل اللجنة المشرفة على التعيينات في بغداد، واشرف بشكل مباشر على اجراء مقابلات المتقدمين للعمل بصفة عقد كباحث اجتماعي ضمن ملاك هيئة الحماية الاجتماعية وخاصة …

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