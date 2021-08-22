2021/08/22 | 18:03 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قالت وكالة “سانا” السورية الرسمية للأنباء إن القوات الأمريكية نفذت عملية إنزال جوي في بلدة جديد عكيدات بريف دير الزور الشرقي، اختطفت على إثرها عدداً من المدنيين.

ونقلت وكالة “سانا” عن مصادر محلية، أن طائرات القوات الأمريكية نفذت خلال الساعات الماضية عملية إنزال جوي في بلدة جديد عكيدات بريف دير الزور واختطفت خلال مداهمتها البلدة عددا من المدنيين واقتادتهم إلى جهة مجهولة.

ونفذت قوة مشاة تابعة للقوات الأمريكية في الرابع عشر من الشهر الجاري إنزالا جويا عبر أربع طائرات في قرية محيميدة بريف دير الزور الغربي واختطفت مدنيا واقتادته إلى جهة مجهولة، وذلك بعد أن أقدمت على تدمير منزله بالكامل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سانا: القوات الأمريكية تنفذ إنزالا جويا بشرق سوريا وتختطف عددا من المدنيين) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سانا: القوات الأمريكية تنفذ إنزالا جويا بشرق سوريا وتختطف عددا من المدنيين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).