رئيس الوزراء الإسرائيلي يعلن عزمه زيارة مصر تلبية لدعوة السيسي

2021/08/22 | 18:06 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، الأحد، عزمه السفر إلى مصر تلبية لدعوة تلقاها من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

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