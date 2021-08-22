الكاظمي: الحكومة على بحث جميع الملفات العالقة بين العراق والكويت

2021/08/22 | 18:08 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أكد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، أن الحكومة جادة وعازمة، على بحث جميع الملفات العالقة بين العراق والكويت.وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إنه “ترأّس رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، ورئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، المباحثات الموسعة بين الوفدين …

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