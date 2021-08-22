دفع جديد باتجاه تأجيل الانتخابات بالعراق.. من الذين يدعمونه؟ الإعلان له ثمن - عاجل

2021/08/22 | 18:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اكد النائب المستقل باسم خشان، الاحد، بان اكثر من 70% من الكتل السياسية العراقية داعمة لتأجيل الانتخابات النيابية المبكرة في تشرين الاول المقبل.

وقال خشان في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "قانون الانتخابات يضم مخالفات كبيرة ومهمة وأن تأجيلها أمر ضروري للمضي في إجراء تصحيح على كل المخالفات لتفادي الطعن في نتائجها فيما بعد ونعود الى المربع الاولط"، مؤكدا أن "أكثر من 70% من الكتل السياسية العراقية داعمة لقرار تأجيل الانتخابات الا انها لاتبادر الى الاعلان موقفها حتى لايحسب بانه ضعف من قبلها في احتمالية خسارة الانتخابات".

واضاف خشان أن "الحوارات والاجتماعات بين القوى السياسية يجري بشكل غير معلن حاليا حول تاجيل الانتخابات النيابية المبكرة لكن تجري بعيدا عن وسائل الاعلام ما يعني ان هناك حراكا موجودا وربما تشهد الايام المقبلة تطورات في المواقف السياسية ستبين بشكل واضح البوصلة العامة حيال ملف الانتخابات".

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