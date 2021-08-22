نادي النجف يجدد ثقته بمدربه هاتف شمران و جهازه المساعد

2021/08/22 | 18:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلن نادي النجف، اليوم الاحد، تجديد ثقته بمدربه هاتف شمران مع كادره المساعد للموسم المقبل.

وذكر النادي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "إدارة النادي جددت الثقة بالتعاقد مع المدرب هاتف شمران للموسم المقبل للدوي الممتاز".

وأضاف النادي انه "تم تجديد الثقة مع الكادر المساعد المكون من جاسب سلطان وحيدر عبودي وجعفر عبد سرحان مساعدين، ومحمد عبد الزهرة مدرب حراس المرمى".

يذكر ان نادي النجف استطاع احراز المركز الثالث بدوري الكرة الممتاز المنصرم.

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