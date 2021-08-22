ايمن حسين يسجل هدفين بأول مباراتين له مع ناديه الجديد ام صلال

2021/08/22 | 18:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

حصل لاعب منتخبنا الوطني، ايمن حسين، على بداية موفقة مع ناديه الجديد ام صلال القطري، وتحديدا في معسكر فريقه المقام حاليا في تركيا، إذ سجل ايمن هدف فريقه الوحيد بالمباراة الذي خسرها بهدفين لواحد امام الكويت.

وفي مباراته الثانية المقامة اليوم بمعسكر تركيا سجل احد الاهداف الثلاثة الذي فاز بها ام صلال على الشباب الكويتي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وفي وقت سابق، رفض نادي ام صلال التحاق نجم منتخبنا ايمن حسين إلى معسكر منتخبنا بقيصري في تركيا و قرر تفريغه قبل المباراة بيومين بحسب لوائح الاتحاد الدولي فيفا.

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