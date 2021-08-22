الكاظمي يعلن تشكيل اللجنة السياسية العليا للتفاوض بشأن الملفات العالقة مع الكويت

2021/08/22 | 18:10 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ اعلن رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي تشكيل اللجنة السياسية العليا للتفاوض بشأن الملفات العالقة مع الكويت، مؤكدا :" ان الحكومة عازمة على بحث جميع الملفات العالقة بين العراق والكويت "./انتهى ح

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