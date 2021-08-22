الكاظمي : الحكومة العراقية مستعدة للتعاون مع الكويت لتعزيز العلاقات في المجالات كافة

2021/08/22 | 18:10 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي :" ان الحكومة العراقية مستعدة للتعاون مع الكويت في المجالات كافة ".وقال الكاظمي ، حسب بيان لمكتبه الاعلامي :" ان العراق يتطلع لتحديد موعد عقد اجتماعات الدورة الثامنة للجنة الوزارية العراقية ـ الكويتية "./ انتهى ح

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