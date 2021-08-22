2021/08/22 | 18:10 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكاظمي يؤكد استعداد الحكومة العراقية للتعاون والعمل مع نظيرتها الكويتية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/08/22 | 18:10.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يؤكد استعداد الحكومة العراقية للتعاون والعمل مع نظيرتها الكويتية) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يؤكد استعداد الحكومة العراقية للتعاون والعمل مع نظيرتها الكويتية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).