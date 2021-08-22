2021/08/22 | 18:13 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني عرضت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأحد، مكافأة مالية وقدرها 5 ملايين دولار، لمن يدلي بمعلومات عن رجل لبناني ينتمي إلى “حزب الله”.وتم نشر صورة الرجل اللبناني المطلوب ومعلومات عنه عبر […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أمريكا تعرض 5 ملايين دولار مقابل معلومات عن رجل لبناني ينتمي لحزب الله المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أمريكا تعرض 5 ملايين دولار مقابل معلومات عن رجل لبناني ينتمي لحزب الله) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أمريكا تعرض 5 ملايين دولار مقابل معلومات عن رجل لبناني ينتمي لحزب الله) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).