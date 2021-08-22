2021/08/22 | 18:17 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ دولي أعرب البيان الختامي للقمة الاستثنائية لمنظمة التعاون الإسلامي، عن تضامنه مع الشعب الأفغاني، واحترام حقوقه، فيما أبدى قلقه الشديد إزاء تدهور الوضع الإنساني في أفغانستان.وجدد البيان الختامي للقمة الاستثنائية ل‍منظمة التعاون الإسلامي في جدة، تأكيده على التزامه بمساعدة أفغانستان على إحلال السلم والأمن والاستقرار والتنمية.وطالب، القيادة المستقبلية الأفغانية بتعزيز المصالحة …

ظهرت المقالة منظمة التعاون الإسلامي في بيانها الختامي: نسعى لتحقيق السلام في أفغانستان أولاً على النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (منظمة التعاون الإسلامي في بيانها الختامي: نسعى لتحقيق السلام في أفغانستان) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (منظمة التعاون الإسلامي في بيانها الختامي: نسعى لتحقيق السلام في أفغانستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).