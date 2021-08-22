2021/08/22 | 18:18 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحكومة جادة وعازمة، على بحث جميع الملفات العالقة بين العراق والكويت.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بشأن الملفات العالقة.. تشكيل لجنة عليا للتفاوض بين العراق والكويت) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بشأن الملفات العالقة.. تشكيل لجنة عليا للتفاوض بين العراق والكويت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).