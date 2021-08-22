2021/08/22 | 18:22 - المصدر: عين العراق

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الامن

الأحد 22 أغسطس 2021 | 06:19 مساءً | عدد القراءات : 5

الإعلان عن حصيلة عمليات امنية في الطارمية شمالي بغداد

كشفت خلية الاعلام الامني، الاحد، عن حصيلة عمليات امنية نفذتها القوات الامنية في الطارمية شمالي بغداد.

وذكرت الخلية في بيان، ان ضمن العملية الأمنية التي أطلقتها قيادة العمليات المشتركة في قضاء "الطارمية" حقق لواء المهمات الخاصة بالشرطة الاتحادية ، نتائج أمنية ضمن قاطع المسؤولية في منطقة (القصير) بقضاء الطارمية شمالي العاصمة بغداد، حيث كانت حصيلتها اليوم الاحد ، العثور على وكر للعصابات الإرهابية يحتوي سلاح هاون 120 ملم وقنبرة هاون وصاروخ قاذفة، وتفتيش جميع الدور والبساتين والأراضي الزراعية.

واضافت: انه تم تدقيق معلومات المواطنين ،وتفتيش 7بحيرة اسماك، و17 بستاناً ،و4 بزول، وفتح 9 شوارع، وانشاء معبرين ، وقد بلغت المساحة الاجمالية التي تم تفتيشها من قبل ابطال لواء المهمات الخاصة 3 كم مربع .

هذا وتواصل قطعات لواء المهمات الخاصة ، انتشارها الأمني المكثف لغرض تحقيق الأهداف المطلوبة وفق الخطط المرسومة مستخدمة إمكانيات وقدرة رجالها الابطال بهدف إحكام السيطرة الكاملة على المنطقة، وتطهيرها من العناصر الإرهابية .

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