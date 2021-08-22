المفوضية تكشف عدد المنسحبين من الانتخابات

2021/08/22 | 18:22 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ كشفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، الاحد، عن عدد المنسحبين من الانتخابات المقبلة والمقرر اجرائها في الـ10 من تشرين الاول 2021.واشرت المتحدث باسم المفوضية، جمانة الغلاي:” انسحاب ١٠٣ مرشحين للفترة من ١٣ الى ٢٠ حزيران الماضي”.واضافت:” كما لم يقدم ٣٢٤٩ مرشحا طلبا رسميا للانسحاب من الانتخابات علماً ان باب الانسحاب اغلق رسمياً في […]

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