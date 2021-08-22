اندثار 80 بالمئة من بساتين خانقين في ديالى لهذا السبب

2021/08/22 | 18:31 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكدت دائرة زراعة قضاء خانقين في محافظة ديالى، اليوم الاحد، اندثار 80% من البساتين الزراعية في القضاء بسبب التجريف والتجاوز غير القانوني، مبينة ان اكثر من / 100 / الف دونم من البساتين تعرضت الى عمليات تجريف.وقال ابراهيم خليل علي مدير الدائرة، انه “تمت احالة / 27 / قضية تجريف بساتين الى قائمقامية […]

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