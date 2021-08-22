رئيسا وزراء الكويت والعراق يترأسان جلسة مباحثات موسعة لبحث الملفات المشتركة

2021/08/22 | 18:33 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكويت – مباشر: ترأّس رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، ورئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، اليوم الأحد، المباحثات الموسعة بين الوفدين العراقي والكويتي.وبحث الاجتماع، وفقا لبيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، …

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