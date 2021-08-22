الجراح الأمريكي العام يرجح حاجة من تلقوا لقاح جونسون آند جونسون إلى جرعة معززة

2021/08/22 | 18:37 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الجراح الأمريكي العام، الدكتور فيفيك مورثي، في ​​برنامج حالة الاتحاد على شبكة CNN يوم الأحد: "نعتقد أن متلقي (لقاح) جونسون آند جونسون سيحتاجون على الأرجح إلى جرعة معززة، لكننا ننتظر بعض البيانات من الشركة حول جرعة ثانية".

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