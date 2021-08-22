البيان الختامي يبدي قلقه الشديد إزاء تدهور الوضع الإنساني في أفغانستان

2021/08/22 | 18:40 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعرب البيان الختامي للقمة الاستثنائية لمنظمة التعاون الإسلامي، عن تضامنه مع الشعب الأفغاني، واحترام حقوقه، فيما أبدى قلقه الشديد إزاء تدهور الوضع الإنساني في أفغانستان تدفق النازحين واللاجئين.

وجدد البيان الختامي للقمة الاستثنائية لمنظمة التعاون الإسلامي في جدة، تأكيده على التزامه بمساعدة أفغانستان على إحلال السلم والأمن والاستقرار والتنمية.

وطالب، القيادة المستقبلية الأفغانية بتعزيز المصالحة الوطنية واحترام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والالتزام بالمعايير الدولية الحاكمة المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة وقراراتها، مشددا على ضرورة حماية واحترام حق الشعب الأفغاني في الحياة والأمن والكرامة، امتثالا للمبادئ الإسلامية السمحة وإعلان الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

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