2021/08/22 | 18:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اختطاف عناصر بالبيشمركة في سنجار ومسؤول محلي يتهم حزب العمال بالخطف وتجنيد الفتيات

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