الاتصالات تحدد أسباب ضعف خدمة الإنترنت وتحذر الشركات المتلاعبة

2021/08/22 | 18:45 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- وسام الملا

حددت وزارة الاتصالات، اليوم الأحد، أسباب ضعف خدمات الإنترنت في عموم البلاد، فيما أكدت أنها ستتخذ إجراءات صارمة بحق الشركات المتلاعبة بالخدمة.

وقال المتحدث باسم وزارة الاتصالات رعد المشهداني في تصريح لوكالة الأنباء (واع)، إن "الوزارة جادة بتطوير تقنيات الانترنت وخصوصا المشاريع الثلاثة التي أطلقتها لتحسين الخدمة وهي مشروع الكيبل الضوئي وfth الذي هو دائما مشروعها الأول والمشروع الوطني في زيونة فايبر توهوم"، مبينا أن "الوزارة باشرت بمنح خدمة فايبر لعدد كبير من المدارس ومراكز الشرطة بالتعاون مع وزارتي التربية والداخلية".

وأشار إلى أن "خدمة "فايبرتوهوم" ستصل الى كافة المحافظات باستثناء محافظات إقليم كردستان"، مطالباً المواطنين بالاشتراك في خدمة الفايبرتوهوم لما تتمتع به من تقنية عالية وخدمة الاتصال الصوتي لأنها توفر المكالمة الصوتية والمشاهدة الفيديوية عبر اليوتيوب ومواقع التواصل الاجتماعي والعاب الكيم".

وفيما يتعلق بالانقطاعات والتذبذب بخدمة الانترنت بين المشهداني أن "السبب وقتي وليس دائميا ويحدث نتيجة بعض القطوعات بسبب الحفريات وعدم التنسيق مع وزارة الاتصالات وهذا العمل أشرنا اليه سابقا بأن هناك بعض الشركات سواء في القطاع الحكومي او الخاص تعمل دون الرجوع الى المخططات الموجودة لدى الوزارة مما يؤدي الى قطع مستمر في بعض المواقع في بغداد".

وأكد المشهداني أن "الوزارة جادة باللجوء لاقامة شكاوى في حال تكرار الحالة لاكثر من مرة"، مؤكدا أن "كوادر الوزارة الهندسية وجهاز المخابرات والأمني الوطني والأجهزة الأمنية جميعها متعاونة بهذا الملف".

وبين أن "الوزارة باشرت بإعطاء سعات إضافية للشركات المتعاقدة معها وهي خاضعة الى القانون العراقي وقانون الاستثمار".

ولفت إلى أن "عملية الصدمة التي أطلقتها وزارة الاتصالات منذ حزيران الماضي أنهت التعاقد مع عدد كبير من الشركات المتلاعبة بخدمة الانترنت"، مبينا أن "وزارة الاتصالات ستقوم بانهاء العقد مع اي شركة تتلاعب بخدمة الانترنت واحالتهم الى القضاء".

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