"سلاح روسيا" الجيوسياسي الخطير.. مخاوف أوكرانية وتطمينات ألمانية

2021/08/22 | 18:50 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأحد، أن خط الغاز "نورد ستريم 2" الروسي الألماني "سلاح جيوسياسي خطير" بيد موسكو، وذلك لدى استقباله المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل

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