2021/08/22 | 18:53 - المصدر: عين العراق

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الأخبار المحلية

الأحد 22 أغسطس 2021 | 06:24 مساءً | عدد القراءات : 21

التربية تعلن توزيع استحقاقات المحاضرين

أعلنت وزارة التربية، الأحد، عن توزيع الاستحقاقات المالية للمحاضرين في جميع المحافظات.

وقال وكيل الوزارة للشؤون الادارية فلاح القيسي لوكالة الأنباء الرسمية، إنه "تم توزيع الاستحقاقات المالية للمحاضرين في جميع المحافظات"، مبينا أن "وزارة التربية أكملت جميع الاستحقاقات المالية، وقامت وزارة المالية بتخصيص المبالغ وهناك الكثير من المحافظات تسلمت المبالغ المخصصة".

وعن نتائج الثالث المتوسط، بين القيسي أن "الوزارة حددت الاسبوع الحالي موعدا لاعلان نتائج المرحلة المتوسطة"، موضحا أن "نسبة النجاح جيدة".





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