نصيحة تقنية لمستخدمي هواتف ’سامسونك’ و’هواوي’: عليك الاعتياد على اعادة تشغيل هاتفك!

2021/08/22 | 18:54 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

طالبت شركة "سامسونغ"، المستخدمين بجعل الريستارت "عادة يومية" حسب وصفهم، ولذلك لتنشيط عمل الجهاز، وتقليل التطبيقات التي تعمل في الخلفية.

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ونقل تقنيون عن الشركة، أنه "يجب كذلك جدولة إعادة التشغيل بصورة تلقائية من إعدادات جهازك السامسونغ".





بدورها، نشرت صفحة الخبير التقني العراقي، حسين عماد "Hussein - IMADTech" نصائح من مختصين، عزت ضرورة إعادة تشغيل أجهزة (آأندرويد)، سواءً كانت هواوي أو سامسونج، إلى بقاء بعض التطبيقات قيد التشغيل في الخلفية، وهي المشكلة التي لا يواجهها مستخدمو هواتف (آيفون).

وذكر عماد، أنه "بخصوص مسألة اعادة تشغيل الموبايل بصورة منتظمة او يومية، الامر ما ينطبق على اجهزة سامسونغ فقط وانما يشمل كافة الأجهزة التي تعمل بنظام الاندرويد"، موضحاً أن "السبب واضح بأن كثير من التطبيقات عن الخروج منها ما يتم غلقها بالكامل من قبل نظام التشغيل وتبقى فعالة لدرجة تبدي تأثر بصورة واضحة على الذاكرة والبطارية..



وهذا الشيء يؤثر على أداء الجهاز بالاستخدام..



لذا ينصح بإعادة التشغيل بصورة منتظمة".

وأعلنت سامسونغ بحسب أنه "بصورة واضحة أن هذا الإجراء يجب أن يكون عادة يومية"، وهو أمر طبيعي ولا يدعو للاستهزاء بحسب عماد الذي علّق على سيل من التعليقات الساخرة من تقنية أندرويد، كتبها "أنصار" نظام آي أو أس المشغل لهواتف آيفون.

وبين أن "أجهزة آيفون النظام يقتل التطبيقات في الخلفية بصورة أكثر انتظاماً من الآندرويد ..



لذلك يعاني مستخدمو الآيفون من مسألة قتل التطبيقات بالخلفية في حال الحاجة لفتح التطبيق مرة ثانية دون البدء بالتحميل من الصفر".

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