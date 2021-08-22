من الإنسان العاقل إلى الإنسان الإله - جواد بشارة

2021/08/22 | 18:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#جواد_بشارة من الانسان العاقل إلى الإنسان الإلهنيتشه يخرج مشهد نبي العذاب ، يعمل في الشارع تحت أعين القرويين المندهشة وهو يصرخ ومعه يصرخ القريون: مات الله ، كلنا قتلة! ".



ورثة المعلن عن موت الله ، نيتشه يتكاثرون.



لا يوجد فيلسوف حديث لا يفعل ذلك وينطق بمسلمات الإدانة.



ولا أحد لا ينعش المحكوم عليه بفعله هذا.



مات الله طيب! وماذا بعد ؟ يعود عنوان هذا الكتاب ، الذي استخدمه بالفعل LucFerry (1) ، إلينا من إنجلتر ......





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