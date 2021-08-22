من حضارة الأرض إلى العمل المأجور - محمد علي مقلد

2021/08/22 | 18:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_علي_مقلد بدأ الجيل الجديد عملية انتقال هادئة من حضارة الأرض وقيمها إلى حضارة العمل المأجور، دشنها أخوالي وأعمامي وأترابهم من مواليد الثلاثينات بانتقالهم من الريف إلى المدينة، بحثا عن عمل خارج الزراعة، موظفين في مؤسسات تجارية خاصة، وفي الترامواي وسكة الحديد والبور وسوق الخضار وسوق الخشب، الخ.



وقليلون منهم في الوظيفة العامة، أما العدد المحدود الذي قارب مولده أوائل الأربعينيات، والذي مكنته رعاية والديه من متا ......





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