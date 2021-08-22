كائنات خرافية تحكم لبنان - محمد علي مقلد

2021/08/22 | 19:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_علي_مقلد اغتيال الدولةكائنات خرافية تحكم لبناننيرون لم يجد طريقة ليعيد بناء روما"على ذوقه" إلا بإحراقها.



سياسيونا يستلذون بإحراق البلاد إكراماً لمحتليهم.



اليسار ساعد الفلسطينيين على التدمير واليمين فتح ذراعيه لاستقبال الصهاينة، مسلمون ومسيحيون ناشدوا حافظ الأسد واستجدوه واستدرجوه، ولم يخيب آمالهم، بل كان في انتظارهم وظل إصبعه على الزناد حتى بعد انسحاب جيشه من لبنان.



كتب الخوري يوسف عون عام ......





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