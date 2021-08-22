"الاتصالات" العراقية تكشف أسباب ضعف خدمات الإنترنت.. وتّحذر الشركات

2021/08/22 | 19:34 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: حددت وزارة الاتصالات العراقية، اليوم الأحد، أسباب ضعف خدمات الإنترنت في عموم البلاد، مؤكدة أنها ستتخذ إجراءات صارمة بحق الشركات المتلاعبة بالخدمة.وقال المتحدث باسم وزارة الاتصالات رعد المشهداني، في تصريح لوكالة الأنباء (واع)، إن "الوزارة …

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