البحرين تسير أول رحلة تجارية إلى أمريكا ضمن عمليات الإجلاء المتعلقة بأفغانستان

2021/08/22 | 19:39 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سيّرت شركة طيران الخليج البحرينية أول رحلة طيران تجارية إلى الولايات المتحدة، ضمن عمليات الإجلاء المتعلقة بأفغانستان، حسبما أفادت وكالة أنباء البحرين (بنا)، الأحد.

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