العمليات المشتركة توضح آخر تطورات الموقف الميداني في الطارمية

2021/08/22 | 19:41 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكدت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الأحد، عدم وجود أية أوامر بسحب القوات الأمنية من قضاء الطارمية شمال بغداد، فيما أوضحت آخر تطورات الموقف الميداني.وقال المتحدث باسم قيادة العمليات اللواء تحسين الخفاجي في تصريح للوكالة الرسمية،إن “قيادة عمليات بغداد قررت أن يكون هنالك توزيع للقطعات الأمنية وجمع للمعلومات الاستخبارية المهمة والكافية عن تواجد الإرهابيين […]

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