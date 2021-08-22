كواليس الطارمية.. العمليات المشتركة تكشف قضية أوامر الانسحاب من القضاء

2021/08/22 | 19:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كشفت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الأحد، قضية أوامر سحب القوات الأمنية من قضاء الطارمية شمال بغداد.وقال المتحدث باسم القيادة، اللواء تحسين الخفاجي، بحسب الوكالة الرسمية، إن "قيادة عمليات بغداد قررت أن يكون هنالك توزيع للقطعات الأمنية وجمع للمعلومات الاستخبارية المهمة والكافية عن تواجد الإرهابيين في قضاء الطارمية شمال بغداد"، لافتا إلى أنه "لا يوجد أي أمر بسحب القوات الأمنية من القضاء".وأضاف، أن "مكافحة الإرهاب مستمر في ملاحقة الإرهابيين ومطاردتهم"، مبينا أن "القوات الأمنية من الجيش والشرطة والحشد الشعبي لا تزال تمارس أعمالها الأمنية بكل مهنية".وأشار إلى أن "هناك، فقط، إعادة لتنظيم القطعات وتوزيعها وتوزيع الجهد الاستخباري والأمني ولا يوجد انسحاب أمني من الطارمية".واستشهد أربعة مقاتلين من الحشد الشعبي اثر تعرضهم لهجوم في قضاء الطارمية شمالي بغداد.

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