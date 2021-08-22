2021/08/22 | 19:42 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / بحث مدير عام الشركة العامة للنقل الخاص كريم الجابري، الاحد، مع وكيل وزارة العمل للشؤون القانونية والادارية علاء عبود سعيد الضمان الاجتماعي لسائقي الاجرة .وقال الجابري في بيان، انه:" تم خلال اللقاء بحث عدة جوانب اهمها الضمان الاجتماعي لسائقي مركبات الاجرة وتحديد آلية عمل متكاملة لتسجيل اصحاب المركبات الاجرة في الرعاية الاجتماعية لضمان حقوقهم ".واشار الجابري الى:" وجود تنسيق عالي المستوى بين الوزارتين للارتقاء بواقع عمل الشركة وتحديد اهدافها التي تليق بمستوى الخدمة المقدمة للمواطنين"./انتهى8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارتا النقل والعمل تبحثان تسجيل اصحاب مركبات الاجرة في الرعاية الاجتماعية) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارتا النقل والعمل تبحثان تسجيل اصحاب مركبات الاجرة في الرعاية الاجتماعية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).