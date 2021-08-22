ارتفاع عدد ضحايا زلزال هايتي إلى 2207 قتلى

2021/08/22 | 19:47 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعذكرت هيئة الحماية المدنية في هايتي، اليوم الأحد، أن عدد قتلى الزلزال العنيف الذي ضرب البلد الكاريبي يوم 14 أغسطس/ آب ارتفع إلى 2207 أفراد في حين لا يزال 344 في عداد المفقودين.وقالت الهيئة على تويتر، إن نحو 12268 فردا أصيبوا في الزلزال الذي بلغت قوته 7.2 درجة ودمر زهاء 53 ألف منزل وألحق أضرارا بأكثر من 77 ألف منزل آخر.‭‭ ‬‬وكان مسؤول في البيت الأبيض، قد نقل عن الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه أجاز تقديم الولايات المتحدة مساعدة فورية، وعيّن سامانثا باور رئيسة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية منسقة للجهود.

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