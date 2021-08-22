2021/08/22 | 19:56 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الامن

الأحد 22 أغسطس 2021 | 07:50 مساءً

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لجنة نيابية تدعو لحل عسكري في الطارمية بالتعاون مع سكانها

صرحت لجنة الأمن والدفاع النيابية، الأحد، عن تواجد الكثير من عصابات داعش الإرهابية في منطقة الطارمية شمالي العاصمة بغداد.



وأكد عضو اللجنة عباس صروط ، في مقابلة متلفزة، على "ضرورة ان يعالج ملف الطارمية علاجا جذريا لقرب المدينة من حزام بغداد"، مشيرا إلى أن "العملية الارهابية الاخيرة دللت على وجود الدواعش بكثرة في المنطقة لأن تحركهم كان باكثر من محور".



وبين صروط، ان "عصابات داعش تحركت من أربعة محاور وهذا دليل واضح على وجودهم بكثرة في المنطقة".



واشار عضو لجنة الأمن والدفاع، ان" اللجنة طالبت الحكومة بان يكون هنالك حل عسكري منظم بالاتفاق مع اهالي المنطقة حتى لا تؤول الى شي اخر بالاشتراك مع جهد استخباراتي عالي لان هذه المنطقة من المناطق التي كثيرا ما تحدث فيها خروقات امنية".

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