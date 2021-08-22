2021/08/22 | 19:57 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نقلت طائرة تابعة للقوات الجوية الإيطالية، 211 مواطنا أفغانيا من كابول إلى روما، في إطار الجهود الغربية لنقل الرعايا الأجانب والأفغان المتعاونين مع التحالف العسكري المنسحب من البلاد.

وتشارك ثماني طائرات إيطالية بإجلاء المواطنين الإيطاليين والأفغان وكذلك عائلاتهم حيث تجري العملية بقيادة وزارة الدفاع الإيطالية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سلاح الجو الإيطالي يجلي 211 مواطنا أفغانياً من مطار كابل إلى روما) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سلاح الجو الإيطالي يجلي 211 مواطنا أفغانياً من مطار كابل إلى روما) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).