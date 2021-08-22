واشنطن تفعل الأسطول الجوي الاحتياطي المدني في عمليات الإجلاء من كابل

2021/08/22 | 19:57 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وبهدف تسريع وتيرة عمليات الإجلاء من كابول، قررت السلطات الأمريكية إرسال 18 طائرة تجارية مدنية لنقل أشخاص أصبحوا خارج أفغانستان.

وتعد هذه العملية هي الثالثة في تاريخ الولايات المتحدة التي يتم فيها تفعيل الأسطول الجوي الاحتياطي المدني، من جهة أخرى أكد البيت الأبيض أن بايدن سيشارك في الاجتماع الافتراضي مع زعماء مجموعة السبع الثلاثاء المقبل لبحث الوضع في أفغانستان.

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