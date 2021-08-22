2021/08/22 | 19:57 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | حسن نصر الله: الطائرات الاسرائيلية تقصف لبنان وتعرّض المدنيين للخطر

نصر الله: هناك معايير واضحة وأسعار سنعلن عنها في الوقت المناسب

نصر الله: سنأتي بكميات مقبولة من المحروقات لتخفيف الضغط على المواطن

نصر الله: الهدف مساعدة كل اللبنانيين وليس مساعدة فئة دون أخرى

نصر الله: على الدولة استقطاب الشركات الصينية والروسية للاستثمار

نصر الله: هناك جهات تعمل على هدم الدولة والمجتمع وليس حزب الله فقط

حسن نصر الله: نريد أن نكسر الأسعار التي تعبر عن الجشع والطمع

حسن نصر الله: المحتكرون للمحروقات يجب أن يتم اعتقالهم ورميهم في الحبس

حسن نصر الله: نطالب الحكومة بتخفيف معاناة الناس وتحمل مسؤولياتها

حسن نصر الله: نرحب بمشروع الغاز المصري والكهرباء الأردنية لمساعدة شعبنا

حسن نصر الله: ما يهمنا هو شعبنا ومعاناته بمعزل عن المكاسب السياسية

حسن نصر الله: مليارات الدولارت أنفقت منذ 2005 من أجل تشويه المقاومة

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