2021/08/22 | 20:04 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بكمية 415 ألف جرعة (فيسبوك)

ألترا عراق ـ فريق التحرير

أعلنت وزارة الصحة، وصول شحنات جديدة من لقاح "فايزر".

وقالت الوزارة في بيان تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، إن "الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية/كيماديا عن وصول شحنة جديدة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 من إنتاج شركة فايزر وبكمية 415 ألف جرعة".

وأضافت أنه "تم توزيع الصناديق على أسطول البرادات المخصص لنقل تلك الصناديق حيث انطلقت تلك البرادات وبوقت واحد إلى نقاط التلقيح في كافة محافظات العراق وبما فيها إقليم كردستان".

اقرأ/ي أيضًا:

آلاف الإصابات الجديدة وعشرات الضحايا بالجائحة في العراق

الصحة العراقية ترجح "تشديد" الإجراءات..



وتحدد سبب تأخر "فايزر"

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة تعلن وصول شحنة جديدة من لقاح "فايزر") نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة تعلن وصول شحنة جديدة من لقاح "فايزر") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الترا عراق).