نصر الله يطالب الحكومة اللبنانية بتخفيف معاناة الناس

2021/08/22 | 20:07 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طالب الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، اليوم الاحد، الحكومة اللبنانية بتخفيف معاناة الناس وتحمل مسؤولياتها.

وقال نصر الله في كلمة له، “ما يهمنا هو شعبنا ومعاناته بمعزل عن المكاسب السياسية ونرحب بمشروع الغاز المصري والكهرباء الأردنية وكل ما يمكن أن يساعد لبنان”.

وأضاف “نطالب الحكومة بتخفيف معاناة الناس وتحمل مسؤولياتها وهؤلاء المحتكرون للمحروقات يجب أن يتم اعتقالهم ورميهم في الحبس”، مشيراً الى أن “هناك معايير واضحة وأسعار سنعلن عنها في الوقت المناسب ونستمر بمطالبة الدولة للقيام بدورها”.

ولفت الى أنه “سنأتي بكميات مقبولة من المحروقات لتخفيف الضغط على الشركات والمحطات والسوق السوداء”، مؤكداً أن “سفينتنا الثانية ستبحر خلال أيام وستلحق بها سفن أخرى”.

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