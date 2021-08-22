وزير خارجية أمريكا يكشف آخر ما قاله أشرف غني قبل فراره.. وسبب اتصالات أمريكا مع طالبان

2021/08/22 | 20:10 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن حقيقة أن حركة طالبان تسيطر على كابول، لذا يتعين على الولايات المتحدة التعامل معهم في الوقت الذي تحاول فيه إجلاء الناس من العاصمة الأفغانية.

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