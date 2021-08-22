2021/08/22 | 20:12 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ اعتبر الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله أن سر قوّة مسيرة المقاومة أنها لم تنطلق في يوم من الأيام لتفتش عن مكاسب هنا او هناك، فيما بين انه لدينا شركات خاصة يمكنها التنقيب عن النفط والغاز من البحر.وفي كلمة له في ذكرى مرور اسبوع على شهادة القائد الحاج عباس اليتامى […]

ظهرت المقالة السيد نصرالله: لدينا شركات خاصة يمكنها التنقيب عن النفط والغاز من البحر أولاً على الايام نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السيد نصرالله: لدينا شركات خاصة يمكنها التنقيب عن النفط والغاز من البحر) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السيد نصرالله: لدينا شركات خاصة يمكنها التنقيب عن النفط والغاز من البحر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).