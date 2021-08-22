عملاق ليفربول السابق: صلاح لا يعرف الرحمة

2021/08/22 | 20:13 - المصدر: بغداد اليوم

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وصف بيتر كراوتش المهاجم السابق لفريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، مهاجم "الريدز" الحالي، النجم المصري محمد صلاح، بأنه آلة لتسجيل الأهداف ولا يعرف الرحمة.

ونقلت صحيفة "ميرور" البريطانية، تصريحات كراوتش عن صلاح وسجله التهديفي مع ليفربول، قائلا:" إنه لاعب عظيم، وأرقامه القياسية مع الريدز يصعب تصديقها، لقد تحول من جناح ليصبح آلة تسجيل أهداف ولا يعرف الرحمة".

وأضاف:" إنه أحد عظماء ليفربول، بتسجيله 100 هدف في نفس الفترة الزمنية مع تيري هنري، صلاح من تلك النوعية من اللاعبين الذين نتحدث عنهم".

ونفى كراوتش أن يكون صلاح أنانيا في لعبه، مشيرا أن أسلوب لعبه يمنح ليفربول فرصا كثيرة للفوز في كل مباراة، مؤكدا:" كان لديه بعض حب للذات في بعض الأوقات، ولم يكن ماني سعيدا بطريقة لعبه الأنانية في بعض الأحيان".

وأوضح: "عندما يكون لديك لاعب مثل صلاح في فريقك فستكون لديك فرصة دائمة للتسجيل، إنه متواجد دائما مع كبار اللاعبين بكل تأكيد".

وانضم محمد صلاح (29 عاما) إلى صفوف "الريدز" صيف 2017، قادما من نادي روما الإيطالي، وأحرز النجم المصري 126 هدفا خلال 205 مباريات بقميص "الريدز" منها 98 هدفا في "البريمير ليغ"، إضافة إلى 49 تمريرة حاسمة، وحصل على العديد من الجوائز الفردية بفضل مساهمته في تتويج الفريق بدوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي 2019 والدوري الإنجليزي الممتاز، وكذلك كأس العالم للأندية.

يذكر أن بيتر كراوتش (40 عاما) دافع عن ألوان فريق ليفربول خلال الفترة ما بين عامي (2005 و2008) وشارك في 85 مباراة وأحرز 22 هدفا.

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