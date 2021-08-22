بعد الحكم بالاعدام على قاتل الخفاجي .. الكاظمي : قضاؤنا هو ميزان العدل ومصدر الثقة بالدولة وضمان الحقوق

2021/08/22 | 20:13 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / ثمن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ، قرار القضاء العادل ضدّ قاتل مدير بلدية كربلاء الشهيد عبير سليم الخفاجي .وقال الكاظمي في تغريدة له "نثمّن بكثير من التقدير والاحترام قرار القضاء العادل ضدّ المجرم الذي ارتكب جريمة القتل بحقّ مدير بلدية كربلاء الشهيد عبير سليم.قضاؤنا هو ميزان العدل ومصدر الثقة بالدولة وضمان الحقوق.مستمرون في القضاء على الاعتداءات والتجاوزات"./انتهى8

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