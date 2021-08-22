القبض على 17 متهما بحوزتهم مواد مخدرة في عدد من المحافظات

2021/08/22 | 20:15 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد اعلنت مديرية مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية،اليوم الاحد، عن القاء القبض على 17 متهما بحوزتهم كميات من المواد المخدرة في عدد من المحافظات .وقالت المديرية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “مفارزها ألقت القبض على 17 متهما في محافظات “البصرة، وذي قار، وبغداد /الرصافة، واسط، وديالى، وبابل، ونينوى” بحوزتهم كيلو …

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