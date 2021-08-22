الكاظمي يثمن قرار القضاء بحق المدان بقتل مدير بلدية كربلاء

2021/08/22 | 20:18 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعثمن رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، قرار القضاء بحق المدان بقتل مدير بلدية كربلاء.وقال الكاظمي في تغريدة له تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع): "نثمّن بكثير من التقدير والاحترام قرار القضاء العادل ضدّ المجرم الذي ارتكب جريمة القتل بحقّ مدير بلدية كربلاء الشهيد عبير سليم".وأضاف: "قضاؤنا هو ميزان العدل ومصدر الثقة بالدولة وضمان الحقوق"، مؤكدا "الاستمرار في القضاء على الاعتداءات والتجاوزات".وأصدرت محكمة جنايات كربلاء، اليوم الأحد، حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق قاتل مدير بلدية كربلاء.وقال مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "محكمة جنايات كربلاء أصدرت حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق قاتل مدير بلدية كربلاء عبير الخفاجي".وجاء ذلك بعدما باشرت المحكمة اليوم الأحد، محاكمة المتهم بقتل الخفاجي.

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