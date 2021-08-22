2021/08/22 | 20:19 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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الرافدين يعلن المباشرة بتوزيع رواتب موظفي الدولة » وكالة الأنباء العراقية

اقتصاد

اليوم, 20:18

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